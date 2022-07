Пока вы не уснули: Лавров о следующей цели Запада и протест КНР из-за нефти РФ

Лавров заявил, что следующей целью в списке врагов Запада после России станет Китай

«Газпром» обвинил Siemens в неисполнении обязательств по ремонту турбин

Израиль поставил неудачный ультиматум Путину

Пекин выразил протест из-за действий США в отношении российской нефти

Литва запретила патриарху Кириллу въезд в страну

Минобороны России запустило регулярную паромную линию в ДНР

Кадыров сообщил, что Путин наградил его орденом Александра Невского

Правительство Германии одобрило продажу 100 гаубиц Украине Panzerhaubitze 2000

Страны G7 намерены установить потолок цен на российскую нефть к 5 декабря

Рейв-коллектив Little Big отменили свой тур по России WE ARE LITTLE BIG. Об этом сообщается на официальной странице группы во «ВКонтакте».