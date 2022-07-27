Пока вы не уснули: Лавров о следующей цели Запада и протест КНР из-за нефти РФ

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Лавров заявил, что следующей целью в списке врагов Запада после России станет Китай

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе, заявил, что следующей целью в списке врагов Запада станет Китай. Об этом сообщает РИА "Новости".

"НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия - номер один. Китай - на втором месте. Все принципы могут быть нарушены, если Запад решит кого-то наказать. Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью", - пояснил Лавров.

«Газпром» обвинил Siemens в неисполнении обязательств по ремонту турбин

Siemens нарушает договоренности и не производит ремонт неисправных двигателей, необходимых для работы газопровода «Северный поток».

Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, передает «Прайм».

Израиль поставил неудачный ультиматум Путину

Россия не должна наносить удары по Израилю, в ходе действий, направленных против Европейского агентства данной страны. Такой неудачный ультиматум выставил Израиль против РФ. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Как пишет издание, решение Москвы закрыть деятельность Еврейского агентства в России было лишь вопросом времени. Это связано с тем, что Израиль все больше поддерживает Украину в ходе ее конфликта с Россией.

Пекин выразил протест из-за действий США в отношении российской нефти

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сообщил о решительном протесте Пекина в связи с попытками властей США ввести рестрикции в отношении поставок российской нефти в Китай. Соответствующее заявление было сделано на брифинге, передает ТАСС.

«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения», - указал Лицзянь.

Литва запретила патриарху Кириллу въезд в страну

Литовские власти запретили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд на территорию республики. Об этом со ссылкой на портал Delfi сообщает ТАСС.

По данным издания в МИД Литвы пояснили, что причиной запрета на въезд стала поддержка российским религиозным деятелем специальной операции России на Украине.

Минобороны России запустило регулярную паромную линию в ДНР

Минобороны России запустило регулярную паромную линию в Донбасс, по которой будут доставляться грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры региона. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны отметили, что паром, который задействован на линии «Ейск – Мариуполь» вмещает до 700 тонн, на нем могут быть перевезены и более 130 пассажиров.

Кадыров сообщил, что Путин наградил его орденом Александра Невского

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие региона.

"По представлению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина указом президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

Правительство Германии одобрило продажу 100 гаубиц Украине Panzerhaubitze 2000

Правительство Германии 13 июля выдало разрешение компании Krauss-Maffei Wegmann на поставку Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму евро 1,7 млрд. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в кабмине.

Сообщается, что Украина запросила гаубицы еще в апреле. Когда они будут поставлены на Украину, неизвестно.

Страны G7 намерены установить потолок цен на российскую нефть к 5 декабря

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Страны Группы семи (G7) намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя объединения.

"Цель - подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время", - заявил источник.

Little Big отменили свой тур по России

youtube.com/ Little Big

Рейв-коллектив Little Big отменили свой тур по России WE ARE LITTLE BIG. Об этом сообщается на официальной странице группы во «ВКонтакте».