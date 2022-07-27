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34 минуты назад

Пушилин сравнил освобождение Бреста со спецоперацией на Украине

Елена Прошина

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во время визита в Белоруссию сравнил освобождение Бреста в 1944 году с военной спецоперацией России на Украине. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города Киев и Одессу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Драматичные события лета 1941 года наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе. Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа — настоящей русской крепостью», — написал Пушилин.

Кроме того, по его мнению, всех «русских роднят с защитниками Брестской крепости стойкость духа и способность к самопожертвованию во имя высшей цели».

Также Пушилин заявил, что «пришло время освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…».

Визит главы ДНР в Белоруссию состоялся сегодня, 27 июля. В его рамках Пушилин вместе с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком и чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым посетили мемориал «Брестская крепость» и возложили к Вечному огню памятника цветы.

В мире,Денис Пушилин,Борис Грызлов,Андрей Турчак,Единая Россия,
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