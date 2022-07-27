Британцы прокомментировали возможное выдвижение Джонсона на пост генсека НАТО

Читатели британской газеты The Telegraph выступили против выдвижения бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона на пост генсека НАТО. Многих пользователей издания данная перспектива и вовсе привела в ужас, передает «РИА Новости».

«Мы обречены!» — написал Jeffrey Edwards.

Другие читатели газеты напомнили о неудачных попытках лидера тори справиться с правительственным кризисом, который он, в определенной степени, сам же и вызвал многочисленными скандалами. В частности, по мнению некоторых британцев, Джонсон является «беспринципным и аморальным человеком», «мошенником», «жуликом», «лжецом» и «вопиюще некомпетентной фигурой», которая совершенно точно «не может рассматриваться» на должность генсека НАТО.

«Извините, это абсолютно сюрреалистично, но верный способ подорвать западный альянс», — отметил James Dawson.

John Brown добавил, что даже «несколько фотографий в танке и с гранатой не сделают этого человека подходящим кандидатом» на пост генсека НАТО. В свою очередь Mark Greenwood заявил, что не «доверил бы Джонсону даже собаку выгулять», не то что управлять альянсом. А P Giles сыронизировал, сказав, что с приходом экс-премьер-министра Великобритании на пост генсека НАТО «коктейльные вечеринки там могли бы стать лучше».

Еще один читатель газеты с ником G Connolly призвал «оставить Джонсона с его 40 миллионами фунтов стерлингов в год», которые он спускает на «болтовню, журналистику, книги, консультации и должности в советах директоров».

Стоит отметить, что перспективу назначения бывшего премьер-министра на пост генсека НАТО также скептически восприняли представители британской оппозиции. В частности, член Шотландской национальной партии Стюарт Макдональд заявил, что «этого никогда не случится».