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1 час назад

Украинский посол Мельник извинился за оскорбление в адрес Шольца

Газета.Ru

Украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал ошибкой его оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его словам, они были неуместными и представляли собой «эмоциональную реакцию». Об этом Мельник сказал в интервью немецкой газете Zeit.

Украинский посол извинился за оскорбление в адрес Шольца
Фото: ReutersReuters

«Да, наверное, это было неуместно, это была эмоциональная реакция», — ответил он на вопрос, было ли ошибкой назвать Шольца «обиженной ливерной колбасой».

По словам Мельника, ему показалось, что канцлер ФРГ не поехал на Украину по надуманной причине.

«Возможно, мне следовало бы подобрать другие слова, однако это чувство соответствовало мнению всей Украины», — заявил посол.

Шольц не стал обижаться на оскорбившего его посла Украины

Мельник обратил внимание, что «дипломат — это не робот» и что не следует заниматься профессией без эмоций.

«Особенно в неспокойные времена людям нужны эмоции и страсть», — заявил дипломат.

Ранее немецкий телеканал назвал имя нового посла Украины в ФРГ.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,
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