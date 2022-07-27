Украинский посол извинился за оскорбление в адрес Шольца

Украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал ошибкой его оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его словам, они были неуместными и представляли собой «эмоциональную реакцию». Об этом Мельник сказал в интервью немецкой газете Zeit.