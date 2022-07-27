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12 минут назад

Американский офицер предсказал окончание поддержки Украины

Елена Прошина

Подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Дэниел Дэвис заявил, что Запад может прекратить поддерживать Украину осенью 2022 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Американский офицер предсказал окончание поддержки Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Дэвиса, рост цен на топливо и продукты в США и Европе будет только возрастать, а вместе с ними и давление на политиков.

«Все более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев. Экономики западных государств уже показывают признаки приближения рецессии», – заключает Дэвис.

Напомним, что ранее обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что Белый дом изменил подход к оказанию военной помощи Украине, сделав его более поэтапным.

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