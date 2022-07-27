Американский офицер предсказал окончание поддержки Украины

Подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Дэниел Дэвис заявил, что Запад может прекратить поддерживать Украину осенью 2022 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению Дэвиса, рост цен на топливо и продукты в США и Европе будет только возрастать, а вместе с ними и давление на политиков.