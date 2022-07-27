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10 минут назад

Байден заявил о прекрасном самочувствии после перенесённого COVID-19

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Президент США Джо Байден заявил, что прекрасно себя чувствует после перенесённой коронавирусной инфекции.

Байден впервые появился на публике после пяти дней изоляции
Фото: ReutersReuters

«Должен сказать, что моё восстановление прошло быстро и я чувствую себя прекрасно», — приводит РИА Новости слова Байдена во время первого появления на публике после перенесённого заболевания.

Президент выразил благодарность своей аудитории и врачам, которые вели лечение.

Он добавил, что благодаря ранее сделанным прививкам симптомы заболевания были не столь значительными.

Ранее Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус.

До этого врач сообщил, что у Байдена практически исчезли симптомы коронавирусной инфекции.

В мире,Джозеф Байден,
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