Израиль направит делегацию в Россию для решения вопросов по «Сохнут»

Израильская делегация отправится в Россию вечером в среду, 27 июля, чтобы обсудить ситуацию с агентством «Сохнут». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию правительства еврейского государства.

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«По заданию премьер-министра [Израиля] Яира Лапида и в координации с властями России израильская делегация отправится в Москву сегодня вечером (в среду, 27 июля 2022 года) и проведет встречи с компетентными должностными лицами в России», — сказано в сообщении.

21 июля Минюст России поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля. В свою очередь, израильский премьер-министр Яир Лапид поручил создать специальную комиссию для переговоров с Россией о продолжении деятельности организации и пообещал, что закрытие агентства повлечет за собой политические последствия.