На Украине назначили нового генпрокурора

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение на пост генерального прокурора Украины депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина по предложению президента республики Владимира Зеленского. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Офиса генпрокурора страны.