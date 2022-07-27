На Украине назначили нового генпрокурора

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение на пост генерального прокурора Украины депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина по предложению президента республики Владимира Зеленского. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Офиса генпрокурора страны.
«27 июля 2022 года Верховная Рада Украины по представлению Президента Украины поддержала Постановление о предоставлении согласия на назначение Андрея Костина на должность Генерального прокурора. За соответствующее решение проголосовало 299 народных депутатов Украины», — говорится в сообщении.
18 июля стало известно об увольнении Зеленским главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой со своих постов. Утром 27 июля, как сообщалось, президент Украины предложил Раде кандидатуру Костина на пост генпрокурора.