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16 минут назад

Власти ФРГ прокомментировали поездку бывшего канцлера Шредера в Москву

Lenta.ru

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не обсуждал с немецкими властями свою поездку в Москву, это его личное дело. Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман, передает ТАСС.

Власти ФРГ прокомментировали поездку Шредера в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поездка не обсуждалась, это частное дело господина Шрёдера», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь немецкого правительства.

Ранее жена экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со-Ён Шредер-Ким заявила, что политик приехал в Москву ради переговоров по энергополитике. Также она опровергла информацию о том, что Шредер проводит в российской столице свой отпуск.

При этом 26 июля издание Spiegel сообщило, что Шредер прибыл «на отдых» в Москву и остановился недалеко от штаб-квартиры «Роснефти».

«Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва — прекрасный город», — заявил сам политик в ответ на вопрос о целях своего визита.

Когда репортер отметил, что поблизости находится штаб-квартира российской компании «Роснефть», экс-канцлер сказал: «Неужели? О да, верно, вы правы».

В мире,Герхард Шредер,
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