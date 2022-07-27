Читатели Daily Mail раскритиковали интервью Елены Зеленской

«Несколько эгоцентрично и неуместно говорить о ваших личных супружеских отношениях перед лицом того, что происходит с вашей страной и ее народом», «Массовые смерти, разрушения городов, деревень и поселений, миллионы фунтов дотаций с запада, все это для того, чтобы ваш брак стал лучше? Считаю, что говорить так немного перебор», - написали они.