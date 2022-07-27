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57 минут назад

Читатели Daily Mail раскритиковали интервью Елены Зеленской

Алиса Селезнёва

Читатели британской газеты Daily Mail обрушились на жену президента Украины Владимира Зеленского Елену, заявившую в интервью, что военные действия в стране укрепили ее брак.

В своем интервью Пирсу Моргану в эфире Talk TV Елена Зеленская затронула тему отношений с мужем.

«Я согласна с теорией, что брак становится крепче с испытаниями. Думаю, в нашем случае было то же самое. Мы стали больше интересоваться друг другом после того, как все это началось», - заявила она.

Слова Зеленской возмутили читателей британского издания, которые назвали их совершенно неуместными на фоне гибели людей на Украине.

«Несколько эгоцентрично и неуместно говорить о ваших личных супружеских отношениях перед лицом того, что происходит с вашей страной и ее народом», «Массовые смерти, разрушения городов, деревень и поселений, миллионы фунтов дотаций с запада, все это для того, чтобы ваш брак стал лучше? Считаю, что говорить так немного перебор», - написали они.

Также в комментариях под статьей Daily Mail интернет пользователи обратили внимание на то, что в разоренной войной Украине» Зеленские дают интервью «в очень приятной обстановке», а также находят время для прогулок, обедов и бесед с различными мировыми лидерами и знаменитостями.

Некоторые читатели также высказали мнение, что брак серьезно укрепило и то, что западные страны оказывают Украине миллиардную помощь.

«Мужчины становятся интереснее, когда вдруг обретают миллионы», - констатировали они.

Ранее Елена Зеленская рассказала, что ее девятилетний сын обсуждает со своим отцом, президентом Украины, то, что происходит в стране, и дает ему советы по военным закупкам. Это высказывание также вызвало резкую критику.

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