Переворачивающую лодки в Осло моржиху Фрею сняли на видео

Моржиха Фрея облюбовала пристань в Осло и переворачивает лодки норвежцев. Об этом сообщает МИЦ «Известия», в распоряжении которого оказалось видео с своенравным млекопитающим.

600-килограммовое животное, которое перевернуло уже несколько лодок пытаясь в них понежиться на солнышке, назвали в честь скандинавской богини. На протяжении недели на нее ходят любоваться местные жители. По предположению ученых, Фрея направляется из Арктики на юг. В Управлении рыболовства страны заверяют, что моржиха не представляет опасности для людей.