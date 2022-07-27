Королевский гвардеец в Великобритании импульсивно отреагировал на то, что туристы стали трогать его лошадь. Дворцовый кавалергард наорал на женщину, которая прикоснулась к животному, позируя перед камерой. Инцидент попал на видео, соответствующая запись опубликована в социальных сетях.
«Отойдите от гвардейца королевы и не трогайте вожжи», – закричал на женщину наездник.
Это не первый случай, когда королевские гвардейцы ведут себя подобным образом. В конце прошлого года во время смены караула у Тауэра в Лондоне солдат сбил ребенка.