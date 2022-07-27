Проститутки в Норвегии начали выдавать себя за украинок ради денег

Проститутки в Норвегии начали выдавать себя за украинок ради дополнительных заработков. Как выяснили журналисты местной телекомпании NRK, клиенты охотнее и больше платят беженкам, оправдывая свой поступок помощью попавшим в тяжелую ситуацию женщинам.

По информации издания, за украинок себя выдают женщины из Испании, Литвы и Молдавии. Как отметил сексолог Лайв Мехлум, при походе к проституткам мужчины испытывают много стыда, а обращение к беженкам позволяет оправдывать себя «хорошим» поступком.

«Мужчины, покупающие секс, могут быстро взять на себя заботливую роль при общении с украинскими проститутками. Они, наверное, думают, что эти женщины попали в сложную ситуацию и пережили много плохого», — добавил он.