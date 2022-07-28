ПЦУ попросила лишить престола Патриарха Кирилла

"Священный синод поддержал внесенный синодальной богословско-литургической комиссией проект письма к Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей относительно привлечения российского патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишению его патриаршего престола", - говорится в заявлении на сайте ПЦУ об итогах заседания синода.