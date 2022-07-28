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6 минут назад

ПЦУ просит патриарха Варфоломея лишить престола Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

ТАССиещё 3

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла решение об обращении к Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить патриаршего престола Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ПЦУ попросила лишить престола Патриарха Кирилла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Священный синод поддержал внесенный синодальной богословско-литургической комиссией проект письма к Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей относительно привлечения российского патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишению его патриаршего престола", - говорится в заявлении на сайте ПЦУ об итогах заседания синода.

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