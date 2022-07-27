Названы последствия назначения Джонсона генсеком НАТО

[Джонсон] только что фотосессию провел, где он гранатомет на плече держит, гранату кидает, бегает с автоматом. Почему нет, вполне [может стать генсеком НАТО]. Тем более, что НАТО переживает сейчас ренессанс, хотя долгое время блок считали пережитком холодной войны, а тут такой подарок в виде событий на Украине и ухудшение отношений с Россией, — добавил Минченко.