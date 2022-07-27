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20 минут назад

Названы последствия назначения Джонсона генсеком НАТО

News.ru

Политолог Евгений Минченко заявил NEWS.ru, что уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с высокой долей вероятности может стать генсеком НАТО. По мнению президента фонда «Минченко консалтинг» под руководством Джонсона блок станет более радикальным на фоне «боевитого и воинственного» характера самого государственного деятеля. Эксперт напомнил, что именно этими чертами Джонсон отличает от других вероятных кандидатов на пост: главы Минобороны Королевства Бена Уоллеса и экс-премьеров: Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

Названы последствия назначения Джонсона генсеком НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

[Джонсон] только что фотосессию провел, где он гранатомет на плече держит, гранату кидает, бегает с автоматом. Почему нет, вполне [может стать генсеком НАТО]. Тем более, что НАТО переживает сейчас ренессанс, хотя долгое время блок считали пережитком холодной войны, а тут такой подарок в виде событий на Украине и ухудшение отношений с Россией, — добавил Минченко.

По словам собеседника, Лондон сейчас пытается выстроить альтернативный блок безопасности: ось Лондон-Варшава-Киев, поэтому «тональность станет жестче» при Джонсоне, чем при любой другой фигуре — накачают НАТО как оппонента России, которую в альянса теперь официально считают врагом. Тем не менее, подчеркнул Минченко, в НАТО, все-таки, доминирующей силой являются США.

Конечно же, доминирующая сила в НАТО — это США, но мы столкнулись с радикальной милитаризацией Европы, перевооружением Германии и других стран. Старое вооружение сливают Украине и обновляют свой парк вооружений. <...> [Джонсон] — один из самых профессиональных и опытных политиков, циничный и понимающий значимость, в том числе, публичного фактора. [Эксцентричность Джонсона] — это мейнстрим, современный политический стиль, это не чудачества одного персонажа, — подытожил Минченко.

В мире,Бен Уоллес,Евгений Минченко,Борис Джонсон,Дэвид Кэмерон,Тереза Мэй,НАТО,
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