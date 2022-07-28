Китай потребовал от НАТО прекратить сеять хаос в Тихом океане

Представитель Министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Пекин не позволит НАТО сеять хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает РИА «Новости».
Таким образом он прокомментировал принятую в Мадриде концепцию НАТО. У Цянь подчеркнул, что этот документ «выдает черное за белое», а также «подстрекает к противостоянию» и «распускает слухи и грубую критику относительно нормального развития Китая в военной сфере.
«Китай выступает категорически против этого», — сказал политик.
Представитель оборонного ведомства отметил, что Китай всегда выступал за мирное развитие, тогда как НАТО с момента своего создания развязывает войны, «убивая невинных от Боснии и Герцеговины до Косово, от Ирака до Афганистана и Ливии», и сеет хаос повсюду, где оказывается.
С 28 по 30 июня в Мадриде прошла встреча на уровне глав государств и правительств НАТО, участники которой приняли новую стратегическую концепцию. Россию в документе назвали «самой значительной угрозой», а Китай — системным вызовом и конкурентом. Как заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, упоминание Китая не означает, что альянс как-либо наращивает активность в Индо-Тихоокеанском регионе.