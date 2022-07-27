Кортеж Качиньского забросали яйцами в Польше

Кортеж польского политика Ярослава Качиньского забросали яйцами. Как сообщает РИА Новости, мужчина в городе Гнездо таким образом решил высказать свое негодование главе правящей в Польше партии «Право и справедливость» за рост плат по кредиту на постройку дома.

Отмечается, что виновный сперва был оштрафован на 100 злотых (около 1300 рублей) за непристойное поведение, но позднее мужчине решили предъявить обвинение в создании угрозы дорожному движению. Теперь ему грозит наказание в виде выговора, ареста или более крупного штрафа.

Позднее Качиньский вновь столкнулся с недовольством граждан — в Курнике политика встретили протестующие с нецензурными лозунгами против его партии и транспарантами.