Боррель пожаловался на предпочтения западных СМИ слов Лаврова

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на испанском радио Cadena Ser пожаловался, что западные СМИ иногда не передают сделанные им самим заявления, однако пишут о словах главы МИД России Сергея Лаврова.

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«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве «резонатора» российского дискурса. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное... и никто не подхватывает [эту информацию в СМИ]», – передает ТАСС его слова.

Боррель заявил, что есть тенденция слушать «противника».

«Недавно председатель Европейского совета [Шарль Мишель] был на саммите Африканского союза... чтобы объяснить это (позицию ЕС). Я не видел ни одной газеты, ни одного западного СМИ, которое воспроизвело бы это», – добавил он.

При этом Боррель приветствовал соглашение ЕС по экономии газа, однако выразил опасения, «что сокращения [поставок газа из] России не будут ждать до осени». При этом он утверждал, что «100-процентное сокращение не стоит на повестке дня Кремля».

Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%.

Однако до этого странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.