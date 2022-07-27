Скандал из-за распития шампанского в Киеве разгорелся в Германии

«За что вы пьете в зоне военных действий? За солидарность?», «Игристое вино в зоне военных действий. Можете ли вы лучше проиллюстрировать декаданс?», «Люди умирают в этой стране, и они пьют игристое вино и приятно веселятся во время своего кругосветного путешествия по зоне военных действий», - написали пользователи.