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43 минуты назад

Скандал из-за распития шампанского в Киеве разгорелся в Германии

Елена Прошина

В Германии разгорается скандал из-за распития шампанского главы МВД ФРГ Нэнси Фазер, министра труда Хубертуса Хайля и мэра Киева Виталия Кличко. Об этом пишет Телеграм-канал «Свежести».

Скандал из-за распития шампанского в Киеве разгорелся в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках своего визита в Украину немецкие министры сделали совместное фото с Кличко на балконе. В руках у политиков было игристое вино, что вызвало возмущение в немецких соцсетях.

«За что вы пьете в зоне военных действий? За солидарность?», «Игристое вино в зоне военных действий. Можете ли вы лучше проиллюстрировать декаданс?», «Люди умирают в этой стране, и они пьют игристое вино и приятно веселятся во время своего кругосветного путешествия по зоне военных действий», - написали пользователи.

Ранее Виталий Кличко заявил, что после завершения спецоперации Украина перейдет к процессу восстановления и в дальнейшей станет как Южная Корея. По его мнению, страна будет привлекательной для инвесторов и человеческого капитала.

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