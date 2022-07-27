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1 час назад

В одном из районов Уханя снова ввели карантин из-за COVID

Елена Прошина

В районе Цзянся китайского города Ухань ввели трехдневный карантин из-за выявления новых случаев COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

В одном из районов Уханя снова ввели карантин из-за COVID
Фото: ReutersReuters

Как уточняется, в провинции Хубэй было выявлено четыре бессимптомных случая коронавируса. Из-за этого в районе Цзянся, численностью населения в более 1,3 млн человек, введен карантин. Он будет действовать с 4.00 среды по местному времени в течение трех дней.

Власти вводят специальные меры профилактики и контроля за распространением заболевания. Жителям временно запретили покидать район, а жителям других районов не рекомендуется въезжать в Цзянся. Гражданам также рекомендовано чаще мыть руки, носить маски, проветривать помещения и не собираться большими группами.

Также в районе закрыли все общественные организации, в том числе бары, рестораны, религиозные и туристические объекты, кинотеатры, интернет-кафе, поликлиники и рынки. Кроме того, в городе не ходят автобусы.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия коронавируса может закончиться из-за нового подвид омикрон-штамма «кентавр». По его словам, этот подвид может стать «живой вакциной», т.к. считается более заразным, из-за чего он быстро «проиммунизирует» население.

В мире,Владислав Жемчугов,
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