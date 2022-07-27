В одном из районов Уханя снова ввели карантин из-за COVID

В районе Цзянся китайского города Ухань ввели трехдневный карантин из-за выявления новых случаев COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как уточняется, в провинции Хубэй было выявлено четыре бессимптомных случая коронавируса. Из-за этого в районе Цзянся, численностью населения в более 1,3 млн человек, введен карантин. Он будет действовать с 4.00 среды по местному времени в течение трех дней.

Власти вводят специальные меры профилактики и контроля за распространением заболевания. Жителям временно запретили покидать район, а жителям других районов не рекомендуется въезжать в Цзянся. Гражданам также рекомендовано чаще мыть руки, носить маски, проветривать помещения и не собираться большими группами.

Также в районе закрыли все общественные организации, в том числе бары, рестораны, религиозные и туристические объекты, кинотеатры, интернет-кафе, поликлиники и рынки. Кроме того, в городе не ходят автобусы.