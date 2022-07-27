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17 минут назад

В Чехии начали снимать флаги Украины

Елена Прошина

На улицах чешских городов начали убрать украинские флаги со зданий администраций. Такое распоряжение дали местные власти. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Idnes.

В Чехии начали снимать флаги Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф, в некоторых городах флаги сняли по желанию самих жителей, в других – из-за намечающегося ремонта. Многие жители просят повесить на здание ратуши чешский флаг. Она также подчеркнула, что возвращать украинский флаг не планируется.

«Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», — заявил представитель власти чешского города Червены-Костелец Томаш Проуза.

Украинский флаг сняли и со зданий администрации в Колине. Возвращать его также не планируют.

Ранее сообщалось о закрытии в Праге центра помощи украинским беженцам. Согласно официальному заявлению мэра города Зденека Гржиба, эта вынужденная мера связана с большим потоком нуждающихся и отсутствием возможности позаботиться о них, так как пропускной способности центра не позволяет сделать это.

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