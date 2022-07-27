В Чехии начали снимать флаги Украины

На улицах чешских городов начали убрать украинские флаги со зданий администраций. Такое распоряжение дали местные власти. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Idnes.

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По словам пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф, в некоторых городах флаги сняли по желанию самих жителей, в других – из-за намечающегося ремонта. Многие жители просят повесить на здание ратуши чешский флаг. Она также подчеркнула, что возвращать украинский флаг не планируется.

«Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», — заявил представитель власти чешского города Червены-Костелец Томаш Проуза.

Украинский флаг сняли и со зданий администрации в Колине. Возвращать его также не планируют.