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21 минуту назад

Слониха обратилась к людям за помощью застрявшему слоненку. Видео

Денис Фьючин

В Индии слониха обратилась за помощью к людям, чтобы те спасли застрявшего в овраге слоненка. Животное вышло на дорогу и стало приставать к мимо проезжающим водителям. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующие кадры с места событий.

Поначалу слониху сочли агрессивной и стали отгонять. Однако потом люди поняли, что у нее что-то случилось и последовали за ней. Мама-слон привела к своему малышу, который застрял в овраге и не мог оттуда выбраться. Люди помогли детенышу, и он сразу же подбежал к своей родительнице, которая ждала неподалеку.

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