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25 минут назад

CNN: в Белом доме предупредили спикера Пелоси о рисках посещения Тайваня

Газета.Ru

По данным телеканала CNN, в Белом доме предупредили спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси о рисках посещения Тайваня.

В США предупредили спикера Пелоси о рисках посещения Тайваня
Фото: ReutersReuters

«Должностные лица администрации Байдена работают над тем, чтобы в ходе встреч с Пелоси и ее командой разъяснить потенциальные риски визита», — указано в сообщении.

До этого президент США Джо Байден, ссылаясь на позицию Пентагона, заявил, что поездка Пелоси на Тайвань не представляется хорошей идеей.

Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не откажется от своего визита на Тайвань, китайская армия примет меры для недопущения этого визита.

Китайская народная республика считает Тайвань территорией Большого Китая, хотя формально не контролирует остров и его правительство.

В мире,Джозеф Байден,Пентагон,
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