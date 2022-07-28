Зеленский назначил нового генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил генеральным прокурором депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт главы государства.
«Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором», — говорится в документе.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду постановление о предоставлении согласия на назначение депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина на должность генерального прокурора.
Отмечается, что проект постановления Зеленский внес в среду. Он передан на рассмотрение руководства парламента. Сам документ в настоящее время не опубликован.
До этого сообщалось, что украинский президент сменил глав Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти областях страны. До этого Зеленский снял с должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он заявил, что решение связано с многочисленными фактами госизмены сотрудников ведомств. Венедиктова занимала свой пост с марта 2022 года. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора был назначен Алексей Симоненко.