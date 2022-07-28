Зеленский назначил нового генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил генеральным прокурором депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт главы государства.

Фото: Телеграм-канал «Офс Генерального прокурора» Телеграм-канал «Офс Генерального прокурора»

«Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором», — говорится в документе.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду постановление о предоставлении согласия на назначение депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина на должность генерального прокурора.

Отмечается, что проект постановления Зеленский внес в среду. Он передан на рассмотрение руководства парламента. Сам документ в настоящее время не опубликован.