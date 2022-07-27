В ЕС раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам

В постоянном представительстве Европейского союза в Москве заявили, что решения о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России или каком-либо другом ограничении не принималось, сообщает РИА «Новости».

Эстония с конца марта 2022 года приостановила выдачу россиянам туристических и рабочих виз, но не препятствует въезду гражданам РФ, которые оформили шенген в других европейских странах. Представители ряда партий Финляндии также заявили, что их страна должна пойти по пути Эстонии и сделать критерии для получения виз россиянами более жесткими.