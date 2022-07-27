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1 час назад

В Евросоюзе раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам

Газета.Ru

В постоянном представительстве Европейского союза в Москве заявили, что решения о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России или каком-либо другом ограничении не принималось, сообщает РИА «Новости».

В ЕС раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось», — указано в сообщении.

Эстония с конца марта 2022 года приостановила выдачу россиянам туристических и рабочих виз, но не препятствует въезду гражданам РФ, которые оформили шенген в других европейских странах. Представители ряда партий Финляндии также заявили, что их страна должна пойти по пути Эстонии и сделать критерии для получения виз россиянами более жесткими.

Ранее туроператоры прокомментировали информацию о запрете выдачи шенгенских виз россиянам.

В АТОР заявили, что заявления, сделанные официальными лицами и политиками Эстонии и Финляндии о необходимости приостановки визового процесса в России, которые последние дни активно цитируют СМИ, не имеют прикладного значения.

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