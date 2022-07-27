В СМИ указали на решающий момент для Европы

Зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России. На это указал портал Yahoo News Japan.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению автора материала, Россия пытается подорвать европейское единство, сокращая поставки природного газа в Европу. При этом отмечается, что с начала года цена на природный газ выросла более чем в 2 раза. «Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство», — говорится в материале.

Более того, отмечается, что фрагментация по данному вопросу среди стран уже началась. Так, страны Южной Европы остались недовольны предложением Европейской комиссии сократить потребление газа, а Польша и вовсе выступила против.

Автор также указал, что Германии, которая является центром транспортировки и хранения российского газа, придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или экспортировать газ в соседние страны, которые в нем нуждаются. В первом случае решение властей ФРГ вызовет резкую критику со стороны других стран, считает он.

В то же время издание отмечает, что данный спор может быть выгодным для России в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной перспективе он станет серьезным ударом для российской экономики.