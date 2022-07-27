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44 минуты назад

В СМИ указали на решающий момент для Европы

Lenta.ru

Зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России. На это указал портал Yahoo News Japan.

В СМИ указали на решающий момент для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению автора материала, Россия пытается подорвать европейское единство, сокращая поставки природного газа в Европу. При этом отмечается, что с начала года цена на природный газ выросла более чем в 2 раза. «Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство», — говорится в материале.

Более того, отмечается, что фрагментация по данному вопросу среди стран уже началась. Так, страны Южной Европы остались недовольны предложением Европейской комиссии сократить потребление газа, а Польша и вовсе выступила против.

Автор также указал, что Германии, которая является центром транспортировки и хранения российского газа, придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или экспортировать газ в соседние страны, которые в нем нуждаются. В первом случае решение властей ФРГ вызовет резкую критику со стороны других стран, считает он.

В то же время издание отмечает, что данный спор может быть выгодным для России в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной перспективе он станет серьезным ударом для российской экономики.

Ранее государства Европейского союза (ЕС) согласились предоставить некоторым странам послабления по сокращению потребления газа. Исключения объясняются тем, что эти государства не объединены с газовыми или электрическими сетями ЕС. Кроме того, существуют послабления для стран, которые перевыполняют цель союза по заполнению газовых хранилищ (ПХГ) к августу.

В мире,Yahoo,Еврокомиссия,ЕС,
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