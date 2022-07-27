Жители Германии готовятся к длительному кризису

Большинство жителей Германии ожидают ухудшения положения в ближайшие пять лет и настроены на длительный экономический кризис. Об этом свидетельствует исследование Института изучения общественного мнения Civey, передает газета Der Spiegel .

По данным опроса, снижения экономического уровня страны ожидает 71 процент немцев. Еще 11 процентов уверены, что ситуация изменится в лучшую сторону. Помимо этого, 36 процентов опрошенных заявили, что их личное положение ухудшилось из-за роста цен на энергоресурсы и продукты питания.