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1 час назад

Жители Германии заявили об ожидании ухудшения положения в ближайшие пять лет

Lenta.ru

Большинство жителей Германии ожидают ухудшения положения в ближайшие пять лет и настроены на длительный экономический кризис. Об этом свидетельствует исследование Института изучения общественного мнения Civey, передает газета Der Spiegel.

Жители Германии готовятся к длительному кризису
Фото: ReutersReuters

По данным опроса, снижения экономического уровня страны ожидает 71 процент немцев. Еще 11 процентов уверены, что ситуация изменится в лучшую сторону. Помимо этого, 36 процентов опрошенных заявили, что их личное положение ухудшилось из-за роста цен на энергоресурсы и продукты питания.

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