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20 минут назад

В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем нефти из России

Елена Прошина

Сенатор от Республиканской партии Соединенных Штатов Марко Рубио представил проект закона об ограничениях за перевозку нефти или сжиженного природного газа из России в КНР, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление парламентария.

В США решили ввести санкции за покупку Китаем нефти из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рубио считает, что Пекин, покупая российские энергоносители, поддерживает специальную военную операцию РФ на Украине.

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (России – ред.) в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями», — следует из заявления сенатора.

Законопроект поддержали сенатор от штата Северная Дакота Кевин Крамер и его коллега от штата Флорида Рик Скотт.

По данным агентства, документ противоречит политике администрации американского президента Джо Байдена, и у него мало шансов на одобрение в Сенате. Прекращение поставок сырой нефти из России вынудит Китай конкурировать с другими крупными странами за нефть из Ближнего Востока и Африки, что может привести к росту цен.

Ранее страны G7 заявили о возможности установления предельных цен на российскую нефть. Также рассматриваются другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта.

В мире,Марко Рубио,Кевин Крамер,Рик Скотт,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
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