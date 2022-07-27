Пентагон выдал новое разрешение для украинских военных

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил лечение солдат Украины в американском военном госпитале в Германии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ и двух чиновников американского военного ведомства.

Фото: Reuters Reuters

Региональному медицинскому центру Ландштуль, который находится примерно в тысяче километров от Украины, разрешено единовременно принимать до 18 раненых. До сих пор были зафиксированы случаи лечения украинских военных в гражданских медицинских учреждениях США, в госпиталь Пентагона они до сих пор не поступали.

Несмотря на то, что распоряжение было отдано почти месяц назад, Ландштуль до сих пор не принимал украинских военнослужащих для оказания медицинской помощи. Официальный представитель европейского командования США сообщил: «Мы не лечили украинских военнослужащих в Ландштуле».

По его словам, цель меморандума заключалась в том, чтобы убрать любую бюрократическую волокиту, которая замедлила бы процесс лечения, если бы в этом возникла необходимость.