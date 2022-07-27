В Чехии начали снимать со зданий флаги Украины

Власти ряда чешских город решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций, сообщил портал iDNES.

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Причины, как отмечается в публикации, разные. В ряде случаев этого потребовали местные жители, а где-то поводом стал ремонт, передает РИА «Новости».

«Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг», – приводит издание слова пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф.

Вернется ли украинский флаг на ратушу, неизвестно.

«Мы не планируем этого, но и не исключаем», – добавила Адольф.

Староста города Червены-Костелец Томаш Проуза в свою очередь подчеркнул, что вывешивать государственные флаги или использовать другие государственные символы нужно обдуманно, не увлекаясь.

«Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», – заявил он.

Убрали украинский флаг в конце школьного года и с ратуши в Колине.

«Обратно возвращать флаг мы не планируем», – сообщила пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова.

Из-за ремонта фасада исчез флаг и с ратуши в Ческе-Будеевице.

Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.