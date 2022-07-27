IDNES: власти городов Чехии сняли флаги Украины со зданий администраций

Власти ряда чешских городов решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций. Об этом сообщает портал iDNES.
«Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг», — рассказала пресс-секретарь администрации города Наход Нина Адольф.
Также украинские флаги сняли со зданий администраций в городах Червены-Костелец, Колин, Ческе-Будеёвице.
Ранее премьер-министр республики Петр Фиала назвал урегулирование конфликта на Украине и восстановление страны «ключом к решению проблем» стран ЕС.