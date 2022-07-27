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36 минут назад

FAZ: Украине грозит дефолт

Ura.Ruиещё 1

В ближайшее время Украине грозит дефолт. Об этом предупредили журналисты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Германии предупредили об угрозе дефолта Украины
Фото: ТАССТАСС

«Западные правительства помогают Украине миллиардными грантами и обязательствами. Также, вероятно, будут проведены консультации с частными кредиторами. Но рейтинговые агентства уже вынесли свой вердикт платежеспособности страны», — передается в соответствующей статье.

Ранее крупнейшая государственная украинская энергетическая компания «Нафтогаз Украины» объявила дефолт по еврооблигациям. На это американское издание The Wall Street Journal написало статью о том, что это событие может запустить в экономике страны цепную реакцию. 23 июня американская корпорация, известная как международное рейтинговое агентство Fitch, понизила долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C».

В мире,Fitch Ratings,Нафтогаз,
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