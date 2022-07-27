Трамп: Соединенные Штаты поставлены на колени

Соединенные Штаты поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, страна очень быстро «движется в ад», заявил 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на форуме America First Policy Institute.

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«Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Он заявил, что при нем страна доминировала в вопросе энергетических ресурсов, цены на бензин и инфляция были низкими, государство уважали в мире.

«Американскую мечту порвали в клочья, и страны не останется, если не обернуть вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию. Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится», – пояснил Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты умоляют другие страны об энергоресурсах, инфляция и цены на бензин бьют рекорды, «миллионы» незаконных мигрантов «вторгаются» в страну из-за незащищенных границ. Трамп заявил, что страна очень быстро «движется в ад».

Выступление на форуме в Вашингтоне – первое появление Трампа в столице США после завершения президентского срока.