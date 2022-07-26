Раскрыта причина остановки дебатов Трасс и Сунак после слов о Путине

Вторые выборные дебаты между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании экс-главой Минфина Риши Сунаком и министром иностранных дел Лиз Трасс прервала потерявшая сознание ведущая программы Кейт МакКанн. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил телеканал Talk TV.

Отмечается, что МакКанн потеряла сознание в прямом эфире вечером 26 июля. Таким образом шум в студии во время дебатов являлся звуком падения тела. На данный момент ведущая находится в стабильном состоянии, но «по совету медиков» телеканал принял решение не возобновлять дебаты.

«Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям», — говорится в сообщении.