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1 час назад

В ЛНР заявили о взятии союзными силами Новолуганского

RT на русском

Союзные силы ЛНР, ДНР и России взяли под контроль населённый пункт Новолуганское в ДНР. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

В ЛНР заявили о взятии союзными силами Новолуганского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Буквально десять минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населённый пункт», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Ранее в МВД ЛНР заявил о взятии Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске (ДНР) под контроль союзных сил республик Донбасса и России.

В мире,Виталий Киселев,
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