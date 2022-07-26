В ЛНР заявили о взятии союзными силами Новолуганского

Союзные силы ЛНР, ДНР и России взяли под контроль населённый пункт Новолуганское в ДНР. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
«Буквально десять минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населённый пункт», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Ранее в МВД ЛНР заявил о взятии Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске (ДНР) под контроль союзных сил республик Донбасса и России.