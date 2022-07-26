Французские семьи отказываются размещать у себя беженцев с Украины

Глава ассоциации по делам беженцев Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера рассказала в в эфире радиостанции France Info, что сотрудникам в силу различных причин становится все сложнее оказывать помощь мигрантам.

Клодин Шарьера подчеркнула, что французские семьи отказываются принимать украинских беженцев. Это связано со сложной экономической ситуацией в стране и тем, что правительство не выполняет своевременно свои обещания.

Она напомнила, что в начале июля власти пообещали выплатить денежные средства в размере от 150 до 200 евро тем семьям, которые согласятся приютить мигрантов с Украины.