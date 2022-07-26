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1 час назад

Французские семьи отказываются размещать у себя беженцев с Украины

Илья Родин

Глава ассоциации по делам беженцев Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера рассказала в в эфире радиостанции France Info, что сотрудникам в силу различных причин становится все сложнее оказывать помощь мигрантам.

Французские семьи отказываются размещать у себя беженцев с Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Клодин Шарьера подчеркнула, что французские семьи отказываются принимать украинских беженцев. Это связано со сложной экономической ситуацией в стране и тем, что правительство не выполняет своевременно свои обещания.

В Запорожье заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей

Она напомнила, что в начале июля власти пообещали выплатить денежные средства в размере от 150 до 200 евро тем семьям, которые согласятся приютить мигрантов с Украины.

Шарьера пояснила, что волонтеры «с нетерпением ждут этой помощи в преддверии зимы и из-за арендных цен», которые станут весьма существенными для их бюджетов.

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