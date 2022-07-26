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23 минуты назад

Байдену присвоили почетное корейское имя

Елена Прошина

Ассоциация южнокорейско-американского альянса дружбы присвоила президенту США Джо Байдену почётное корейское имя «Пэ Чжи Сон». Об этом сообщает РИА «Новости».

Байдену присвоили почетное корейское имя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Организация передала соответствующий сертификат координатору по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курту Кэмпбеллу. Фамилия «Пэ» взята от названия города Пхентхэк, в котором базируются американские войска в Южной Корее, а имя «Чжи Сон» состоит из двух иероглифов, которые означают «территория» и «звезда».

«Для нас, Ассоциации южнокорейско-американского альянса дружбы, большая честь объявить и присвоить президенту США Джозефу Робинетту Байдену-младшему корейское имя. Им будет Пэ Чжи Сон», – говорится в заявлении ассоциации.

Отмечается, что присвоение Байдену корейского имени приурочили к годовщине заключения перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что из-за загрязнения окружающей среды он заболел раком.

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