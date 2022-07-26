Байдену присвоили почетное корейское имя

Организация передала соответствующий сертификат координатору по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курту Кэмпбеллу. Фамилия «Пэ» взята от названия города Пхентхэк, в котором базируются американские войска в Южной Корее, а имя «Чжи Сон» состоит из двух иероглифов, которые означают «территория» и «звезда».