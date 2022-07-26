Экс-премьер Израиля обвинил действующего главу в кризисе отношений с  РФ

Экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о ситуации вокруг агентства «Сохнут». Он выразил обеспокоенность тем, что высказывания действующего главы государства Яира Лапида ставят под угрозу отношения с Москвой. Об этом пишет РБК в своем Telegram-канале со ссылкой на «Голос Израиля».

Биньямин Нетаньяху предупредил, что отношения между Москвой и Тель-Авивом существенно ухудшились. Он призвал принять все необходимые меры для того, чтобы выйти из «опасного кризиса».

Экс-премьер напомнил, что на протяжении многих лет дипломаты и политики вели напряженную работу, стремились достичь взаимопонимания между странами.

Нетаньяху пояснил, что сложившаяся в «последние недели» ситуация вызывает у него беспокойство. По его мнению, израильские официальные лица допускают грубые политические ошибки.