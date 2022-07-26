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1 час назад

Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени Уинстона Черчилля

Илья Родин

Британский политик Борис Джонсон, исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании до сентября 2022 года, направил президенту Украины Владимиру Зеленскому награду за лидерство имени Уинстона Черчилля. Об этом пишет РИА «Новости».

Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени Уинстона Черчилля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что сэр Уинстон Черчилль возглавлял правительство Соединенного Королевства в 1940-1945 и 1951-1955 годах. Он известен не только как политик, но и как журналист, писатель и художник.

На сайте Зеленского появилась петиция о назначении Джонсона премьером Украины

Борис Джонсон рассказал Зеленскому о вручении высокой государственной награды во время видеоконференции. Он подчеркнул, что «несмотря на то, что физически мы далеко, мне очень приятно вручить тебе эту награду, Владимир».

По данным агентства, глава Британии во время сеанса видеосвязи показал украинскому президенту награду, представляющую собой бюст знаменитого государственного деятеля.

Затем он вручил скульптуру послу Украины в Соединенном Королевстве Вадиму Пристайко. Дипломат отправит ее в Киев дипломатической почтой или вручит лично, при возможности.

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