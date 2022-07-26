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7 минут назад

ТАС: Путин обвел Байдена вокруг пальца

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин обвел вокруг пальца американского главу Джо Байдена в энергетической войне. Такое мнение в своей статье выразил обозреватель The American Thinker Томас Лифсон.

ТАС: Путин обвел Байдена вокруг пальца
Фото: TwitterTwitter

Он отметил, что повышение стоимости нефти и ее дефицит в мире спровоцировало наложение странами Запада эмбарго на покупку ресурса у РФ. Лифсон уверен, что данными действиями Брюссель и США только показали бессмысленность и контрпродуктивность санкций, поскольку российское топливо не скапливается в хранилищах, а продается в Саудовскую Аравию по более высокой цене, чем до введения ограничений. Эр-Рияд же, покупая сырье у РФ для производства электроэнергии, получил возможность экспортировать на Запад добытый в своих недрах ресурс по еще более завышенной стоимости.

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Таким образом, по мнению обозревателя, Россия оказалась в сложившейся ситуации лишь победителем. Москва, уклоняясь от санкций, стала получать более существенные доходы, тогда как США и Европа наоборот стали больше тратить на импорт нефти из Саудовской Аравии, что говорит об их «поражении в топливной войне», пояснил он.

Кроме того Лифсон считает, что в проигрыше остались обычные потребители во всем мире и, особенно, в странах, вводящих антироссийские меры. В заключение обозреватель назвал санкции «конртпродуктивными и глупыми, как и многие внешнеполитические инициативы Байдена».

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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