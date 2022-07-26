Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в Африке

«Гибридное присутствие России в Африке — новая форма пособничества ослабленным политическим властям, или же абсолютно нелегитимным военным хунтам, которая в первую очередь вызывает обеспокоенность за африканский континент», — сказал Макрон на пресс-конференции в Камеруне после встречи с президентом государства Полем Бийя.