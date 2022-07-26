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9 минут назад

Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в Африке

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных контактов России в Африке. Его слова приводит «РИА Новости».

«Гибридное присутствие России в Африке — новая форма пособничества ослабленным политическим властям, или же абсолютно нелегитимным военным хунтам, которая в первую очередь вызывает обеспокоенность за африканский континент», — сказал Макрон на пресс-конференции в Камеруне после встречи с президентом государства Полем Бийя.

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Также он выразил недовольство распространением Россией «ложных нарративов» в странах континента и дополнением РФ «дипломатических контактов» вмешательством частных военных компаний в дела государств. На фоне этого в заключение Макрон пообещал сделать «все, чтобы власти Африки налаживали дипсвязи и защищали интересы своих народов».

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