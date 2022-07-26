Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных контактов России в Африке. Его слова приводит «РИА Новости».
«Гибридное присутствие России в Африке — новая форма пособничества ослабленным политическим властям, или же абсолютно нелегитимным военным хунтам, которая в первую очередь вызывает обеспокоенность за африканский континент», — сказал Макрон на пресс-конференции в Камеруне после встречи с президентом государства Полем Бийя.
Также он выразил недовольство распространением Россией «ложных нарративов» в странах континента и дополнением РФ «дипломатических контактов» вмешательством частных военных компаний в дела государств. На фоне этого в заключение Макрон пообещал сделать «все, чтобы власти Африки налаживали дипсвязи и защищали интересы своих народов».