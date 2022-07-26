В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
30 минут назад

Макрон забеспокоился из-за сближения России и Африки

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных связей России в Африке. Соответствующее заявление прозвучало в Камеруне после встречи с президентом страны Полем Бийя, сообщает ТАСС.

«Я бы даже не назвал это сотрудничеством, это скорее пособничество ослабленным политическим властям или абсолютно нелегитимным военным хунтам», — подчеркнул Макрон.

По мнению французского лидера, Россия — это «великая политическая и военная держава», имевшая как экономические, так и военные связи со многими африканскими странами. Тем не менее он выразил недовольство тем, что Москва распространяет «ложные нарративы» в странах континента, а также тем, что она «дополняет дипломатические контакты» вмешательством частных военных компаний в дела стран.

Лавров передал президенту Конго послание от Путина

При этом роль африканского континента в новой внешнеполитической стратегии России будет только расти, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров.

В мире,Видео,Эммануэль Макрон,Поль Бийя,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители