Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных связей России в Африке. Соответствующее заявление прозвучало в Камеруне после встречи с президентом страны Полем Бийя , сообщает ТАСС .

По мнению французского лидера, Россия — это «великая политическая и военная держава», имевшая как экономические, так и военные связи со многими африканскими странами. Тем не менее он выразил недовольство тем, что Москва распространяет «ложные нарративы» в странах континента, а также тем, что она «дополняет дипломатические контакты» вмешательством частных военных компаний в дела стран.