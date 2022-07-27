Трамп предрек США судьбу СССР

Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза, главная угроза Америке в настоящее время исходит изнутри. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп, выступивший во вторник с речью в Вашингтоне.
"Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри", - заявил предыдущий американский лидер, комментируя продолжающиеся попытки сведения политических счетов с ним оппонентами в лице руководителей Демократической партии.
Являющийся республиканцем Трамп назвал при этом в качестве одной из таких угрожающих США в целом фигур демократку Нэнси Пелоси. Она занимает пост спикера Палаты представителей Конгресса - третий по значимости в американской государственной иерархии.
В связи с этим бывший президент США пообещал продолжать заниматься политической деятельностью.
"Я делаю это для Америки. <...> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее]", - полагает Трамп.
По его версии, США при нынешнем президенте-демократе Джо Байдене растеряли все те внешне- и внутриполитические достижения и преимущества, которые якобы обеспечила предыдущая вашингтонская администрация.
"Мы более не являемся независимыми или доминирующими в сфере энергетики, как было всего два года назад. Мы являемся страной, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других. Джо Байден говорит: "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам". А у нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой нации в мире. Мы - нация, которая поглощена "новым зеленым курсом" радикальных левых кругов (масштабная экономическая и экологическая инициатива части Демократической партии США, названная по аналогии с "новым курсом" 32-го президента Франклина Делано Рузвельта, - прим. ТАСС). Но все знают, что "новый зеленый курс" приведет к уничтожению нашей страны. Мы - нация, оставившая Афганистан, мертвых солдат, американских граждан и лучшую в мире военную технику на $85 млрд", - сказал Трамп.
Кроме того, с его точки зрения, США при Байдене "позволили России" развязать конфликт на Украине, причем ситуация "будет только ухудшаться".
"Такого бы никогда не случилось, если бы я был вашим верховным главнокомандующим. И на очереди - Китай с Тайванем", - убежден Трамп.
Он считает, что Вашингтон при Байдене дает Ирану возможность "создать колоссальный ядерный боезаряд", а Китаю - тратить "триллионы и триллионы долларов", полученных за счет нерыночных преимуществ в торговле с США, на формирование "вооруженных сил, подобных которым мир, возможно, никогда не видел".
"Только два года назад мы держали Иран, Китай, Россию и Северную Корею под контролем. Они не собирались ничего против нас предпринимать, и все это знают, особенно данные лидеры", - утверждал экс-президент.
По его оценке, США "более не пользуются уважением", к их позиции "более не прислушиваются в мире".
"Над нами многие смеются", - добавил Трамп.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции.
Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Некоторые западные политические деятели признали, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.