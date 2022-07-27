Трамп предрек США судьбу СССР

"Мы более не являемся независимыми или доминирующими в сфере энергетики, как было всего два года назад. Мы являемся страной, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других. Джо Байден говорит: "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам". А у нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой нации в мире. Мы - нация, которая поглощена "новым зеленым курсом" радикальных левых кругов (масштабная экономическая и экологическая инициатива части Демократической партии США, названная по аналогии с "новым курсом" 32-го президента Франклина Делано Рузвельта, - прим. ТАСС). Но все знают, что "новый зеленый курс" приведет к уничтожению нашей страны. Мы - нация, оставившая Афганистан, мертвых солдат, американских граждан и лучшую в мире военную технику на $85 млрд", - сказал Трамп.