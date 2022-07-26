Жители Украины предложили выдать бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону гражданство страны и назначить его на пост украинского премьера. Соответствующая петиция появилась на сайте президента государства Владимира Зеленского.

В своем прощении украинцы также указали положительные стороны такого решения. В их числе оказались мировая поддержка британского политика, его четкая позиция против спецоперации и образованность в политической, финансовой и юридических сферах.

Петицию внесли на сайт Зеленского 26 июля. На данный момент она набрала больше 70 голосов. При этом для рассмотрения петиции необходимо 25 тысяч голосов.