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19 минут назад

На сайте Зеленского появилась петиция о назначении Джонсона премьером Украины

Елена Прошина

Жители Украины предложили выдать бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону гражданство страны и назначить его на пост украинского премьера. Соответствующая петиция появилась на сайте президента государства Владимира Зеленского.

В своем прощении украинцы также указали положительные стороны такого решения. В их числе оказались мировая поддержка британского политика, его четкая позиция против спецоперации и образованность в политической, финансовой и юридических сферах.

Раскрыты планы Джонсона посетить Украину перед отставкой

Петицию внесли на сайт Зеленского 26 июля. На данный момент она набрала больше 70 голосов. При этом для рассмотрения петиции необходимо 25 тысяч голосов.

Стоит отметить, что ранее на Украине в честь Джонсона переименовали улицу Льва Толстого. Такое решение принял горсовет Хуста Закарпатской области.

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