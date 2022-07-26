Киев намеревается обратиться к США за «газовым ленд-лизом»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о сложной ситуации с энергоресурсами в стране. Он заявил, что Киев решил попросить власти США предоставить своего рода «газовый ленд-лиз». Об этом пишет ТАСС.

Шмыгаль подчеркнул, что поставки энергоресурса необходимы для того, чтобы Украина без лишних трудностей преодолела зимний период.

По его мнению, зима станет тяжелой для государства. Правительству следует предусмотреть различные варианты развития ситуации и своевременно подготовиться к ним.