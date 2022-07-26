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1 час назад

Киев намеревается обратиться к США за «газовым ленд-лизом»

Илья Родин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о сложной ситуации с энергоресурсами в стране. Он заявил, что Киев решил попросить власти США предоставить своего рода «газовый ленд-лиз». Об этом пишет ТАСС.

Киев намеревается обратиться к США за «газовым ленд-лизом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шмыгаль подчеркнул, что поставки энергоресурса необходимы для того, чтобы Украина без лишних трудностей преодолела зимний период.

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По его мнению, зима станет тяжелой для государства. Правительству следует предусмотреть различные варианты развития ситуации и своевременно подготовиться к ним.

Представители стран ЕС ранее обсудили на саммите политику энергобезопасности. Они приняли решение сократить потребление газа на 15%. Для государств, которые не входят в общую систему газоснабжения организации были сделаны исключения. Кроме того, предприятия металлургической и химической промышленности получили разрешение не экономить топливо.

В мире,Денис Шмыгаль,ЕС,
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