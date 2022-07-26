Статья журналистки Чжан Цзинцзюань, опубликованная на портале «Гуаньча», собрала большое количество гневных и сатирических комментариев. Китайские пользователи раскритиковали вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека за его высказывания в адрес «Газпрома». Они обвинили политика, а также европейцев в целом в двойных стандартах и лицемерии.

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Отмечается, что Роберт Хабек обвинил РФ в нарушении подписанных ранее контрактов и коварстве.

Пользователи подчеркнули, что в сложившейся ситуации виноваты прежде всего лидеры европейских стран, которые, не обращая внимания на контракты и договоренности, ввели санкции против России. Они порекомендовали Европе «не плевать против ветра».

Читатели пояснили, что Москва стремится к компромиссам, выполняет свои обязательства. Они посоветовали немцам использовать традиционные энергоресурсы.

«Россия помогает вам сохранить лицо, а вы говорите, что она коварна? Идите тогда рубить дрова, рис на дровах очень ароматный», - отметил один из комментаторов.

По словам читателей, европейцы промолчали, когда солдаты НАТО вошли в Ирак и Афганистан. Но, когда Россия начала спецоперацию, в ЕС начали резко и грубо критиковать Москву. В ответ на оскорбления президент России Владимир Путин, «спокойно наблюдая за их некомпетентным и яростным видом, улыбался, как весенний ветерок».