Стало известно о гибели российских пограничников в Киргизии

На юге Киргизии в городе Оше в результате ДТП, которое произошло в ночь на 26 июля, погибли трое военнослужащих Пограничных войск России. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в регионе.

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Отмечается, что погибшие россияне 1976,1982, 1986 годов рождения дислоцировались на территории Киргизии на основании межправительственного соглашения. На данный момент в стране рассматривают вопрос отправки их тел в РФ.