Стало известно о гибели российских пограничников в Киргизии

На юге Киргизии в городе Оше в результате ДТП, которое произошло в ночь на 26 июля, погибли трое военнослужащих Пограничных войск России. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в регионе.
Отмечается, что погибшие россияне 1976,1982, 1986 годов рождения дислоцировались на территории Киргизии на основании межправительственного соглашения. На данный момент в стране рассматривают вопрос отправки их тел в РФ.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июля на улице Гапара Айтиева в Оше произошла авария. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe не справился с управлением, вылетел с дороги, на большой скорости врезался в рекламный щит, а затем протаранил ограждение. Все люди, находящиеся в машине, которыми оказались трое российских пограничников, погибли на месте.