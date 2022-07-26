В ЛНР сообщили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске

Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске перешла под контроль российской частной военной компании "Вагнера". Об этом в своем телеграм-канале написал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Фото: ТАСС/Александр Река ТАСС/Александр Река

По его словам, штурмовые отряды заняли всю территорию объекта утром вторника, 26 июля.

"С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения", – написал Киселев.

Углегорская ТЭС является одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла режим Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции.

Она напомнила, что в последнее время украинские власти нагнетают обстановку, распространяя информацию о якобы негативном влиянии присутствующих на Запорожской АЭС представителей России на безопасность станции.