Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена в интервью Пирсу Моргану на телеканале Talk TV рассказали о влиянии спецоперации на их брак. По словам первой леди страны, происходящее лишь укрепило их брак, передает Daily Mail.

Зеленская заявила, что «согласна с тем, что трудности делают брак крепче» и в ее с мужем случае «было именно так».

«Мы стали больше интересоваться друг другом. Нам есть что еще сказать друг другу, хочу, чтобы этот вызов сделал нас более сплоченными», — добавила она.

Зеленский согласился с супругой, сказав, что его ответ на вопрос о влиянии спецоперации на их брак «не будет другим».

Пара заключила брак в 2003 году. На сегодняшний день Зеленские имеют двоих детей — 18-летнюю дочь Александру и 9-летнего сына Кирилла.