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15 минут назад

Зеленская: военная спецоперация России на Украине укрепила мой брак

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена в интервью Пирсу Моргану на телеканале Talk TV рассказали о влиянии спецоперации на их брак. По словам первой леди страны, происходящее лишь укрепило их брак, передает Daily Mail.

Зеленская заявила, что «согласна с тем, что трудности делают брак крепче» и в ее с мужем случае «было именно так».

«Мы стали больше интересоваться друг другом. Нам есть что еще сказать друг другу, хочу, чтобы этот вызов сделал нас более сплоченными», — добавила она.

Зеленский согласился с супругой, сказав, что его ответ на вопрос о влиянии спецоперации на их брак «не будет другим».

Жена Зеленского попросила помощи с системами ПВО

Пара заключила брак в 2003 году. На сегодняшний день Зеленские имеют двоих детей — 18-летнюю дочь Александру и 9-летнего сына Кирилла.

С начала Россией спецоперации на Украине Елена находилась рядом с супругом и поддерживала его во всем. В частности, на прошлой неделе Зеленская даже отправилась в США, где лично обратилась к американскому Конгрессу с просьбой предоставить ее стране дополнительные ПВО.

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