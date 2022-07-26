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22 минуты назад

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается посетить Сочи

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается посетить Сочи. Однодневный официальный визит запланирован на 5 августа. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

В ходе визита турецкий лидер проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудят международную повестку, в частности, ситуацию на Украине.

Эрдоган раскритиковал западных политиков за их отношение к Путину

Напомним, ранее встреча глав государств прошла в Тегеране. Эрдоган рассказал журналистам, что он встретился с Путиным как на официальных переговорах, на которых шло обсуждение сирийского конфликта, так и на полях саммита. Он пояснил, что беседа прошла успешно.

Кроме того, во время мероприятия была сделана традиционная фотография президентов. Соседство на ней Путина и Эрдогана вызвало резкую реакцию у западных политиков.

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